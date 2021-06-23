Американские самолеты впервые со времен Второй мировой совершили боевой вылет с иностранного авианосца

Впервые со времен Второй мировой войны американские ударные самолеты совершили боевые вылеты с иностранного авианосца. На этой неделе истребители F-35B поднимались в воздух с борта британского авианосца HMS Queen Elizabeth.

Об этом сообщают CNN и британское командование.

Истребители Корпуса морской пехоты США нанесли удары по позициям боевиков «Исламского государства» на Ближнем Востоке. Для нового авианосца миссия против ИГ стала первым боем, как и для его палубной авиации.

Капитан Джеймс Блэкмор, командующий авиакрылом на борту HMS Queen Elizabeth, заявил, что в последний раз американские самолеты выполняли боевые вылеты с иностранного авианосца в 1943 году. Тогда они поднимались в воздух с британского HMS Victorious в южной части Тихого океана для боев с японской авиацией.

Как уточняет AP, авианосец взял на себя «львиную долю» операций против боевиков в Ираке. При этом, полеты F-35В вызвали интерес у российской боевой авиации. Самолеты РФ, которые базируются в Сирии, несколько раз приближались к американским и британским самолетам на расстояние зрительного контакта.

В британском командовании это назвали игрой «в кошки-мышки».

«Когда вы покупаете себе авианосец пятого поколения и путешествуете на нем по всему миру [...] людям это интересно. И, как вы понимаете, это первый раз для F-35 в восточном Средиземноморье. Так что, конечно, Россия хочет посмотреть», — сказал Блэкмор.