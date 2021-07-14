У Києві повністю відмовилися від паперових квитків у транспорті. У КМДА розповіли, де придбати електронні

У Києві з 14 липня повністю відмовляються від паперових квитків у громадському транспорті. Тепер оплата проїзду здійснюватиметься електронною карткою або QR-квитками.
Про це пише пресслужба КМДА.
«У Києві діє понад 2000 місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті. А в міському застосунку «Київ Цифровий» можна поповнити транспортну карту чи придбати QR-квиток безготівково та безконтактно», — зазначили там.
Також у КМДА розповіли, де можна придбати електронні квитки. Наразі в Києві діють:
- 198 терміналів самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52 станціях метрополітену. У терміналах можна купити або поповнити транспортну карту та придбати QR-квитки.
- Близько 1800 терміналів Easy Pay. Easy Pay надає можливість поповнити транспортну карту.
- Близько 322 Т-кіосків. У Т-кіосках можна придбати транспортну карту.
- Каси на 52 станціях метрополітену. У касах можна придбати чи поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.
Окремо також існує мапа з усіма точками продажу, яку можна переглянути за посиланням.
У КМДА радять киянам завантажити та користуватися додатком «Київ Цифровий», де можна поповнювати власну електронну картку або купувати одноразові QR-квитки. Там розповіли, що лише у червні через цей додаток купили 400 тисяч квитків та 3 мільйони поїздок на картки.
- Комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» звернулися до столичної влади з проханням підвищити тарифи на проїзд або погасити збитки через карантин із бюджету. За їхніми підрахунками, економічно-обґрунтований тариф на проїзд у метро становить 21,05 гривні, у наземному транспорті — 25,18, а в міській електричці — 78,9.
- Перевізники запевняють, що зазнали значних збитків через карантин, запроваджений у зв’язку з коронавірусом. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що проїзд у громадському транспорті подорожчає, але не до 25 гривень.