Паперові квитки в київському транспорті вийдуть із обігу 14 липня — замість них будуть електронні

У Києві протягом останнього року в комунальному транспорті поступово виводили з обігу разові паперові квитки. І з 14 липня вони вийдуть з обігу остаточно. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Електронні квитки доступні через мобільний додаток і картку «Київ Цифровий», також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск», терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену.

Зараз триває роз’яснювальна робота серед пасажирів. Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами. Нагадаємо, що штраф за несплачений проїзд становить 160 гривень.