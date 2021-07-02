Бумажные билеты в киевском транспорте выйдут из обращения 14 июля — вместо них будут электронные

В Киеве в течение последнего года в коммунальном транспорте постепенно выводили из оборота разовые бумажные билеты. И с 14 июля они выйдут из обращения окончательно. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту «Киев цифровой», также их можно будет приобрести в терминалах самообслуживания, сети «Т-киоск», терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами. Напомним, что штраф за неоплаченный проезд составляет 160 гривен.