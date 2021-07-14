В Киеве полностью отказались от бумажных билетов в транспорте. В КГГА рассказали, где купить электронные

В Киеве с 14 июля полностью отказываются от бумажных билетов в общественном транспорте. Теперь оплата проезда будет осуществляться электронной картой или QR-билетами.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
«В Киеве действует более 2000 мест для пополнения транспортных карт и покупки QR-билетов для проезда в общественном транспорте. А в городском приложения «Киев Цифровой» можно пополнить транспортную карту или приобрести QR-билет по безналу и бесконтактно», — отметили там.
Также в КГГА рассказали, где можно приобрести электронные билеты. Сейчас в Киеве действуют:
- 198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминала на 52 станциях метрополитена. В терминалах можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.
- Около 1 800 терминалов Easy Pay. Easy Pay предоставляет возможность пополнить транспортную карту.
- Около 322 Т-киосков. В Т-киосках можно приобрести транспортную карту.
- Кассы на 52 станциях метрополитена. В кассах можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.
Отдельно также существует карта со всеми точками продаж, которую можно посмотреть по ссылке.
В КГГА советуют киевлянам скачать и пользоваться приложением «Киев Цифровой», где можно пополнять собственную электронную карточку или покупать одноразовые QR-билеты. Там рассказали, что только в июне через это приложение купили 400 тысяч билетов и 3 миллиона поездок на карточки.
- Коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» обратились к столичной власти с просьбой повысить тарифы на проезд или погасить убытки из-за карантина из бюджета. По их подсчетам, экономически обоснованный тариф на проезд в метро составляет 21,05 гривны, в наземном транспорте — 25,18, а в городской электричке — 78,9.
- Перевозчики уверяют, что понесли значительные убытки из-за карантина, введенного в связи с коронавирусом. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что проезд в общественном транспорте подорожает, но не до 25 гривен.