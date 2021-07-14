В Киеве полностью отказались от бумажных билетов в транспорте. В КГГА рассказали, где купить электронные

В Киеве с 14 июля полностью отказываются от бумажных билетов в общественном транспорте. Теперь оплата проезда будет осуществляться электронной картой или QR-билетами.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

«В Киеве действует более 2000 мест для пополнения транспортных карт и покупки QR-билетов для проезда в общественном транспорте. А в городском приложения «Киев Цифровой» можно пополнить транспортную карту или приобрести QR-билет по безналу и бесконтактно», — отметили там.

Также в КГГА рассказали, где можно приобрести электронные билеты. Сейчас в Киеве действуют:

198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминала на 52 станциях метрополитена. В терминалах можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.

Около 1 800 терминалов Easy Pay. Easy Pay предоставляет возможность пополнить транспортную карту.

Около 322 Т-киосков. В Т-киосках можно приобрести транспортную карту.

Кассы на 52 станциях метрополитена. В кассах можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.

Отдельно также существует карта со всеми точками продаж, которую можно посмотреть по ссылке.

В КГГА советуют киевлянам скачать и пользоваться приложением «Киев Цифровой», где можно пополнять собственную электронную карточку или покупать одноразовые QR-билеты. Там рассказали, что только в июне через это приложение купили 400 тысяч билетов и 3 миллиона поездок на карточки.