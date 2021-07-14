В Україні стартував прийом електронних заяв у виші

Подавання електронних заяв у заклади вищої освіти розпочалося 14 липня та триватиме 10 днів до 23 липня.
Про це повідомило державне підприємство «Інфоресурс».
У перші дні система вкрай перевантажена, тому спостерігаються збої.
«Не поспішайте все зробити в перший день, часу вистачить всім. Але й, звісно, не відкладайте все на останні години», — йдеться у повідомленні.
Уже 23 липня абітурієнти можуть подати до пʼяти заяв на бюджет у будь-який заклад вищої освіти і до 30 заяв на контракт.
Прийом заяв і документів від вступників розпочинається 14 липня та закінчується:
- 16 липня — для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
- 23 липня — для осіб, які вступають за результатами ЗНО, іспитів, творчих конкурсів, складених з 1 до 13 липня.
Рейтингові списки абітурієнтів оприлюднять не пізніше 28 липня.
- У кінці травня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що в Україні планують створити президентський університет. Навчальний рік у ньому має розпочатися 1 жовтня 2023 року.
- Пізніше він сказав, що у президентському університеті найкращим викладачам платитимуть 4 тисячі доларів або євро.
- У Києві відкриють заклад вищої освіти американського зразка. Проєкт створили в партнерстві з Університетом штату Аризона (ASU). Новий виш розташовуватиметься в будівлі річкового вокзалу на Поштовій площі.