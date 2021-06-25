На місці річкового вокзалу у Києві відкриють американський університет «світового рівня»

«Наші діти, які хочуть здобути західну освіту, але не завжди мають можливість поїхати за кордон, скоро отримають таку можливість у Києві. Незабаром у місті з’явиться університет світового рівня — American University Kyiv. Проєкт створений у партнерстві з державним Університетом штату Аризона (ASU), який є одним з найкращих серед університетів США», - повідомив Білоцерковець.

Про це повідомив депутат Київради від фракції «УДАР» Дмитро Білоцерковець , а також Посольство США у Києві.

У Києві відкриють заклад вищої освіти американського зразка. Проєкт створили у партнерстві з Університетом штату Аризона (ASU).

Новий ВНЗ розташовуватиметься у будівлі річкового вокзалу на Поштовій площі. До проєкту залучали низку українських та американських інвесторів, серед яких є колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Після реставрації історичної будівлі університет прийме перших студентів, орієнтовно — це наступний навчальний рік.