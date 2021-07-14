В Украине стартовал прием электронных заявлений в вузы

Подача электронных заявлений в высшие учебные заведения началась 14 июля и продлится 10 дней до 23 июля.

Об этом сообщило государственное предприятие «ИнфоРесурс».

В первые дни система крайне перегружена, поэтому наблюдаются сбои.

«Не спешите все сделать в первый день, времени хватит всем. Но и, конечно, не откладывайте все на последние часы», — говорится в сообщении.