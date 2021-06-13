МОН: В президентском университете лучшим преподавателям будут платить 4 тыс. долларов или евро

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в президентском университете преподаватели смогут получать зарплату в размере четырех тысяч «долларов или евро».

Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить зарплату четыре тысячи, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие, которые способны... Четыре тысячи долларов или евро», — сказал Шкарлет.