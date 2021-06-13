Шкарлет уверяет, что МОН не получило ни одного подтверждения нарушений в диссертации Кивы. Журналист Bihus.Info назвал это «ложью»

Министерство образования и науки Украины не получило ни одной жалобы о нарушениях в диссертации народного депутата Ильи Кивы.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в интервью «Радио Свобода».

«Сегодня [12 июня] документы зашли в Министерство образования на экспертизу. Я точно уверен, что специалисты министерства и экспертный совет сделают профессиональную экспертизу этой диссертации. А дальше будем решать на основании фактов», — сказал он.

По словам Шкарлета, пока в Минобразование не поступило «ни одного факта» о нарушениях в диссертации Кивы.

«Возражения в Минобразования вообще не поступили. [...] Сопротивление какое? В соцсетях? Ну, оно всегда. Если у кого-то есть какие-то подтверждения одного, другого, третьего, официально человек должен подписаться, что у него есть, не просто из соцсетей бросить обезличенную информацию, ведь это анонимка объективно», — добавил он.