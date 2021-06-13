Шкарлет запевняє, що Міносвіти не отримало жодного підтвердження порушень у дисертації Киви. Журналіст Bihus.Info назвав це «брехнею»

Міністерство освіти і науки України не отримало жодної скарги про порушення в дисертації народного депутата Іллі Киви.

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в інтервʼю «Радіо Свобода».

«Сьогодні [12 червня] документи зайшли до Міністерства освіти на експертизу. Я точно впевнений, що фахівці міністерства і експертна рада зроблять професійну експертизу цієї дисертації. А далі будемо вирішувати на підставі фактів», — сказав він.

За словами Шкарлета, наразі до Міносвіти не надійшло «жодного факту» про порушення у дисертації Киви.

«Заперечень у Міносвіти взагалі не надійшло. [...] Опір який? У соцмережах? Ну, воно завжди. Якщо у когось є якісь підтвердження одного, другого, третього, офіційно людина повинна підписатися, що у неї є, не просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, адже це анонімка обʼєктивно», — додав він.