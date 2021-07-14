«У нього така інформація, що без підтримки її не отримати». Нардеп Тищенко розповів, хто може стояти за Гео Леросом

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко припустив, що за нардепом Гео Леросом, який публікував плівки про нього, можуть стояти спецслужби.

Про це він заявив в інтерв’ю «Бабелю».

«У нього [Гео Лероса] така інформація, що без підтримки її не отримати. У нього є якісь фото з камер спостереження, з якихось секретних чатів. За ним можуть стояти хіба що спецслужби», — сказав Тищенко.