«У него такая информация, что без поддержки ее не получить». Нардеп Тищенко рассказал, кто может стоять за Гео Леросом

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко предположил, что за нардепом Гео Леросом, который публиковал пленки о нем, могут стоять спецслужбы.

Об этом он заявил в интервью «Бабелю».

«У него [Гео Лероса] такая информация, что без поддержки ее не получить. У него есть какие-то фото с камер наблюдения, из каких-то секретных чатов. За ним могут стоять разве что спецслужбы», — сказал Тищенко.