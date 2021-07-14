Нардеп Тищенко заперечив, що бізнесмен Комарницький є тіньовим куратором Києва

Заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко запевнив, що бізнесмен Денис Комарницький не є тіньовим куратором столиці від Офісу президента. Раніше він був главою фракції ексмера Леоніда Черновецького в Київраді.

Про це нардеп розповів у великому інтервʼю «Бабелю».

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що Тищенко та Комарницький приходили до нього говорити про коаліцію в Київраді, але «слуга» одразу заперечив таку зустріч.

Тож журналістка запитала, ким зараз у Києві є Денис Комарницький.

«Давайте так, хто почав розганяти історію про Комарницького — телеканал «1+1» і канали Вадима Столара [кілька років його вважали неформальним куратором київських забудовників]. Вони почали створювати міф. Це роблять, щоб спотворити факти», — зазначив депутат, ухилившись від прямої відповіді.

Відтак на уточнювальне запитання: «Комарницький радше політик чи бізнесмен?», нардеп відповів однозначно — бізнесмен.