Нардеп Тищенко заперечив, що бізнесмен Комарницький є тіньовим куратором Києва

Заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко запевнив, що бізнесмен Денис Комарницький не є тіньовим куратором столиці від Офісу президента. Раніше він був главою фракції ексмера Леоніда Черновецького в Київраді.
Про це нардеп розповів у великому інтервʼю «Бабелю».
Нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що Тищенко та Комарницький приходили до нього говорити про коаліцію в Київраді, але «слуга» одразу заперечив таку зустріч.
Тож журналістка запитала, ким зараз у Києві є Денис Комарницький.
«Давайте так, хто почав розганяти історію про Комарницького — телеканал «1+1» і канали Вадима Столара [кілька років його вважали неформальним куратором київських забудовників]. Вони почали створювати міф. Це роблять, щоб спотворити факти», — зазначив депутат, ухилившись від прямої відповіді.
Відтак на уточнювальне запитання: «Комарницький радше політик чи бізнесмен?», нардеп відповів однозначно — бізнесмен.
Тищенко заперечив, що Комарницький зараз є тіньовим куратором Києва від влади, бо за ним «немає правоохоронних органів».
«Звичайно, ні. А що він може курирувати? У нього є повноваження, сила, за ним стоять правоохоронні органи? Який у нього для цього є ресурс?» — здивовано запитав нардеп.
Також депутат відкинув достовірність плівок нардепа Гео Лероса, який публічно звинуватив Тищенка у звʼязку з Комарницьким і опублікував плівки, де, ймовірно, саме вони обговорюють різні махінації.
«Звісно, фейк. Якщо подивитися, про що на них йшлося, там усе змонтовано. Складалися шматки, щось змінювалося — усе для того, щоб хайпувати. Просто моє прізвище — це рейтинг», — запевнив Тищенко.
- На початку жовтня 2020 року нардеп Гео Лерос опублікував плівки, на яких нібито записані розмови «смотрящего за Києвом» Дениса Комарницького із заступником голови фракції «Слуга народу» Миколою Тищенком. Згодом на це відреагували у «Слузі народу» — нардеп Олександр Качура подав заяву до Державного бюро розслідувань і Нацполіції.
- Раніше під час виступу у Верховній Раді Лерос намагався увімкнути ці плівки, стверджуючи, що отримав їх від офіцера СБУ. Тоді нардеп також заявив, що Тищенко та Комарницький нібито готують напад на нього.
- 16 жовтня Тищенко подав позов проти нардепа Лероса.