Нардеп Тищенко отрицает, что бизнесмен Комарницкий является теневым куратором Киева

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко отрицает, что бизнесмен Денис Комарницкий является теневым куратором столицы от Офиса президента. Ранее он был главой фракции экс-мэра Леонида Черновецкого в Киевсовете.

Об этом нардеп рассказал в большом интервью «Бабелю».

Недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Тищенко и Комарницкий приходили к нему говорить о коалиции в Киевсовете, но «слуга» сразу опроверг такую встречу.

Поэтому журналистка спросила, кем сейчас в Киеве является Денис Комарницкий.

«Давайте так, кто начал разгонять историю с Комарницким — телеканал «1+1» и каналы Вадима Столара [несколько лет его считали неформальным куратором киевских застройщиков]. Они начали создавать миф. Это делают, чтобы исказить факты», — отметил депутат, уклонившись от прямого ответа.

На уточняющий вопрос: «Комарницкий скорее политик или бизнесмен?», нардеп ответил однозначно — бизнесмен.