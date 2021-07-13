Російський корабель для спостереження за навчаннями Sea Breeze імітував поломку

Під час недавніх військових навчань України і сил НАТО Sea Breeze російський патрульний корабель «Павло Державін» імітував поломку, щоб виправдати своє перебування поблизу українських територіальних вод.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Російські кораблі в цілому пильно стежили за навчаннями і часто вдавалися до погроз і хитрощів. Кораблі Чорноморського флоту і ФСБ нерідко проходили близько від кораблів прикордонників і намагалися впритул супроводжувати тактичні групи НАТО.

Особливе занепокоєння у росіян викликало наближення кораблів НАТО і України до районів газоконденсатних родовищ в Чорному морі. Росіяни неодноразово погрозливо себе вели у переговорах, оголошували райони закритими з неіснуючих причин та вимагали залишити квадрати.