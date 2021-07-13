Российский корабль для слежки за учениями Sea Breeze имитировал поломку

Во время недавних военных учений Украины и сил НАТО Sea Breeze российский патрульный корабль «Павел Державин» имитировал поломку, чтобы оправдать свое нахождение вблизи украинских территориальных вод.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Российские корабли в целом пристально следили за учениями и часто прибегали к угрозам и хитростям. Корабли Черноморского флота и ФСБ нередко проходили близко от кораблей пограничников и пытались впритык сопровождать тактические группы НАТО.
Особое беспокойство у россиян вызывало приближение кораблей НАТО и Украины к районам газоконденсатных месторождений в Черном море. Россияне неоднократно угрожающе себя вели в переговорах, объявляли районы закрытыми по несуществующим причинам и требовали покинуть квадраты.
В один из таких моментов «Павел Державин», оправдывая свое нахождение в точке наблюдения возле вод Украины, использовал сигнал «судно без возможности управления». При этом от помощи украинских пограничников россияне отказались и признались, что получили распоряжение «сверху». Поломки у них не было.
В ГПС отмечают, что разоблачили все хитрости кораблей РФ, и те «остались ни с чем».
- С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили учения Украины, НАТО и союзников Sea Breeze. В море для участия в них зашел американский эсминец USS Ross и транспортно-десантный корабль USNS Yuma. В Sea Breeze участвовали более 5 тысяч военных, 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций.
- Россия активно отслеживала учения, выводила в море корабли и подводную лодку, а также поднимала в небо авиацию для перехвата.