Sea Breeze 2021: в Черное море идет американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma

Транспортно-десантный корабль Военно-морского флота США USNS Yuma направляется в Черное море. Об этом Шестой флот сообщил в Twitter.

«USNSYuma (T-EPF-8) начал переход на север — к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО», — говорится в сообщении.

USNS Yuma — экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead. На борту судна могут находиться более 300 военных. Корабль может использоваться для переброски войск, грузов и военной техники и проведения гуманитарных спасательных операций.

Отметим, что сейчас в Черном море продолжаются военные учения Sea Breeze. Кроме Украины и США, в них в этом году участвуют представители Турции, Грузии, Болгарии, Румынии, Греции, Италии, Франции, Великобритании, Канады, Латвии, Молдовы, Дании, Албании, Пакистана, Швеции, Южной Кореи, Израиля, Норвегии, Литвы, Испании, Польши, Эстонии, Японии, Бразилии, Австралии, Марокко, Египта, Сенегала, ОАЭ и Туниса.

Всего в учениях задействовано более 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций. 5 июля стартовала основная фаза учений.