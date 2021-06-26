Американский эсминец Ross направился в Черное море, где пройдут учения Sea Breeze

Пресс-центр Военно-морских сил США пишет , что Ross присоединится к 31 судну в Черном море. Сценарий учений предназначен для объединения вооруженных сил для проверки различных боевых дисциплин на море, на суше и в воздухе. Учения включают боевые действия на поверхности, наземные операции, противодействие, подводную войну, противовоздушную оборону и методы обезвреживания боеприпасов.

В субботу, 26 июня, ракетный эсминец США USS Ross направился в Черное море, где пройдут многонациональные морские военные учения Sea Breeze .

«Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году — это ощутимая демонстрация поддержки Украины со стороны США, которая сейчас необходима как никогда», — заявила поверенная США по делам Украины Кристина Квин.

Ross — эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением ВМС США, один из четырех эсминцев США, который базируется в Роте (Испания). Эти корабли передового развертывания ВМС Европы могут действовать в водах Европы и Африки, от мыса Доброй Надежды до Полярного круга.

Кроме Украины и США, в See Breeze будут участвовать представители Турции, Грузии, Болгарии, Румынии, Греции, Италии, Франции, Великобритании, Канады, Латвии, Молдовы, Дании, Албании, Пакистана, Швеции, Южной Кореи, Израиля, Норвегии, Литвы, Испании, Польши, Эстонии, Японии, Бразилии, Австралии, Марокко, Египта, Сенегала, ОАЭ и Туниса.

Всего в учениях задействуют более 5 тысяч военных и 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций.

Напомним, что Россия угрожала судам Великобритании и США, если они нарушат ее границы у оккупированного Крыма. Перед этим премьер Великобритании Борис Джонсон отрицал, что британский эсминец Defender 23 июня нарушил границу России у оккупированного Крыма, ведь Крым — это Украина.