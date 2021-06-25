«Это жирная цель для ракет». Минобороны России угрожает Великобритании и США из-за их кораблей в Черном море

Официальный спикер Министерства обороны России Игорь Конашенков не советует американским и британским кораблям пересекать границу России, идя «на поводу у украинских адмиралов москитного флота». Вероятно, речь идет об участках у оккупированного Крыма.

Заявление Конашенкова цитирует «Эхо Москвы».

Перед этим премьер Великобритании Борис Джонсон отрицал, что британский эсминец Defender нарушил границу России у оккупированного Крыма, ведь Крым — это Украина. Теперь, по словам Конашенкова, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании должны понимать, что иностранное судно в Черном море рассматривается как «жирная цель» для ракет российского флота.

Перед этим спикер Пентагона Джон Корби назвал фальшивыми заявления россиян о «обстреле» британского эсминца. На это Конашенков ответил так: «Это попытки отрицать очевидное».