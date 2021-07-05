Россия на фоне учений Sea Breeze отправила в Черное море два корабля

На фоне учений НАТО российские военные усиливают группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера «Москва» и фрегата «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр».
Об этом сообщил Черноморский флот РФ.
Корабли в настоящее время совершают переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования Севастополь в аннексированном Крыму.
«После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота», — говорится в сообщении.
3 июля во время военных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и ряда стран-членов НАТО, российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.
- 28 июня в Черном море стартовали учения Украина, НАТО и союзников Sea Breeze. В море для участия в них зашел американский эсминец USS Ross. Учения Sea Breeze в этом году продлятся до 10 июля. В них принимают участие более 5 тысяч военных, 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций.
- Россия призвала НАТО отказаться от учений из-за «агрессивного характера» и «поощрения милитаристских настроений» Украины.