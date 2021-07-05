Росія на тлі навчань Sea Breeze відправила у Чорне море два кораблі

На тлі навчань НАТО російські військові посилюють угруповання кораблів у Чорному морі за рахунок ракетного крейсера «Москва» і фрегата «Адмірал Ессен» з крилатими ракетами «Калібр».

Про це повідомив Чорноморський флот РФ.

Кораблі наразі переходять із Середземного моря в пункт постійного базування Севастополь в анексованому Криму.

«Після прибуття у Севастополь кораблі поповнять матеріальні запаси, проведуть плановий технічний огляд і продовжать виконання завдань за призначенням відповідно до плану бойової підготовки сил флоту», — йдеться у повідомленні.

3 липня, під час військових навчань Sea Breeze — 2021 за участі України та низки країн-членів НАТО російські військові паралельно влаштували маневри своєї авіації над Чорним морем.