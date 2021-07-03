Россия подняла в небо истребители на фоне учений Sea Breeze в Черном море

Во время военных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и ряда стран-членов НАТО, российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.
Об этом сообщает Минобороны России.
В субботу российское оборонное ведомство устроило учебно-боевые полеты в регионе — в небо подняли многоцелевые истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.
В сообщении Минобороны РФ говорится, что самолет-амфибия Бе-12 выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря, а роль кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли «Саратов» и «Орск». В общем учебные задачи выполняли более 10 самолетов из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота и авиации ПВО.
- Черноморский флот России начал учения в море на фоне международных маневров See Breeze, которые проводят ВМС Украины и Шестой оперативный флот США.
- 28 июня в Черном море стартовали учения Украина, НАТО и союзников Sea Breeze. В море для участия в них зашел американский эсминец USS Ross. Учения Sea Breeze в этом году продлятся до 10 июля. В них принимают участие более 5 тысяч военных, 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций.
- Россия призвала НАТО отказаться от учений из-за «агрессивного характера» и «поощрения милитаристских настроений» Украины.