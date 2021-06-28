В Черном море стартовали международные учения See Breeze

В Черном море начинаются международные военные учения See Breeze. В них примут участие рекордные 32 страны.

Об этом пишут ВМС США в своем Twitter.

Во время учений будут отрабатываться различные боевые сценарии, включая столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушную оборону, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочную активность, а также поисково-спасательные операции.

Учения организовываются ВМС Украины и Шестым оперативным флотом США. В этом году в нем примут участие представители 32 стран.

Sea Breeze продлятся с 28 июня до 10 июля 2021 года. К учениям привлечены около 5 тысяч военных и 32 корабля.