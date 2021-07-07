Російські винищувачі перехопили над Чорним морем американський протичовновий літак

Російські винищувачі Су-30СМ перехопили над Чорним морем американський протичовновий літак Boeing P-8 Poseidon.

Про це повідомляє Міноборони Росії та публікує відео перехоплення.

Зазначено, що ввечері 6 липня пара винищувачів піднялася в небо для супроводу P-8. Літак Військово-морських сил США нібито міг порушити держкордон РФ.

P-8 перебував над нейтральними водами Чорного моря і, найімовірніше, пролітав біля окупованого Росією Криму.