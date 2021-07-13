Парламент підтримав законопроєкт про е-резидентство. Ось що він передбачає

Мета електронного резидентства — створити комфортні умови для іноземців для віддаленого відкриття й ведення бізнесу без фізичної присутності в Україні. Це своєю чергою збільшить держбюджет за рахунок податків — понад $1,5 мільйона щорічно.

Щоб отримати статус е-резидента, іноземець має подати заяву на відповідному порталі (його незабаром створять) та пройти перевірку, згідно з чинним законодавством у СБУ та МВС. Обовʼязковим для отримання статусу є ідентифікація та верифікація особи в консульській установі. Після цього іноземець отримує ІПН, статус е-резидента та електронний підпис. Надання статусу та доступ до адміністративних послуг будуть надавати через портал «Дія» та «Дія. Підпис». У Міністерстві очікують, що до кінця 2022 року в Україні будуть зареєстровані понад 3 тисячі е-резидентів.

Для іноземних IT-спеціалістів, фрилансерів та підприємців у галузі креативної економіки запропонують спеціальні механізми оподаткування. Всі послуги е-резидентам надаватимуться лише онлайн із використанням електронного підпису.