Парламент поддержал законопроект об электронном резидентстве. Вот что он предусматривает

Цель электронного резидентства — создать комфортные условия для иностранцев для удаленного открытия и ведения бизнеса без физического присутствия в Украине. Это в свою очередь увеличит госбюджет за счет налогов — более $1,5 миллиона ежегодно.

Чтобы получить статус е-резидента, иностранец должен подать заявление на соответствующем портале (его вскоре создадут) и пройти проверку, согласно действующему законодательству в СБУ и МВД. Обязательным для получения статуса является идентификация и верификация личности в консульском учреждении. После этого иностранец получает ИНН, статус е-резидента и электронную подпись. Предоставление статуса и доступ к административным услугам будут предоставлять через портал «Дія» и «Дія. Підпис». В Министерстве ожидают, что к концу 2022 года в Украине будут зарегистрированы более 3 тысяч е-резидентов.

Для иностранных IT-специалистов, фрилансеров и предпринимателей в области креативной экономики предложат специальные механизмы налогообложения. Все услуги э-резидентам будут предоставляться только онлайн с использованием электронной подписи.