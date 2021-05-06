В Раду внесли законопроект об онлайн-регистрации места проживания. Штамп в паспорте и справку о прописке предлагают отменить

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5463, который позволит изменить место регистрации (проживания) онлайн.

В пояснительной записке сказано, что регистрация места жительства — одна из самых популярных админуслуг, но в то же время процесс регистрации сложный и длительный. От граждан требуют принести в орган регистрации или центр админуслуг от 3 до 5 документов.

Проект предлагает перевести все в онлайн-формат, а также отменить штампы в паспорте и выписки из ID-карты о прописке.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, его ведомство участвовало в разработке законопроекта.

«Больше не будет необходимости ходить в ЦПАУ или военкоматы. Достаточно авторизоваться в приложении «Дія» или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой. Например, оформление пенсий или получение высокоспециализированной медицинской помощи», — сказал Федоров.

По его словам, изменение места регистрации будет носить уведомительный характер. Факт декларирования места жительства не будет основанием для вступления в права владения, пользования и распоряжения жильем.

На портале «Дія» нужно будет только указать адрес, по которому фактически проживает человек (для арендаторов потребуется согласие арендодателя).

Федоров добавил, что с мая в приложении «Дія» буде запущен экспериментальный проект с электронной регистрацией места жительства.