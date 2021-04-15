Электронный паспорт приравняли к обычному. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который приравнивает цифровые паспорта гражданина Украины к бумажным.

Об этом сообщает Офис президента.

Закон вступит в силу 23 августа 2021 года. С этого дня электронные паспорта в приложении «Дія» будут равноценны бумажным и пластиковым ID-картам.

Электронные паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства (кроме случаев пересечения границы, въезда и выезда со временно оккупированной территории).

Сейчас цифровые паспорта можно использовать для получения услуг в центрах админуслуг, госучреждениях, судах, для получения посылок на почте, подтверждения возраста в супермаркетах, для кассовых операций в банках и при открытии банковского счета онлайн. Также цифровой паспорт позволяет путешествовать по Украине на самолете и поезде, заселяться в отель и так далее.

Цифровые паспорта доступны только тем украинцам, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.