Электронный паспорт приравняли к обычному. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который приравнивает цифровые паспорта гражданина Украины к бумажным.
Об этом сообщает Офис президента.
Закон вступит в силу 23 августа 2021 года. С этого дня электронные паспорта в приложении «Дія» будут равноценны бумажным и пластиковым ID-картам.
Электронные паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства (кроме случаев пересечения границы, въезда и выезда со временно оккупированной территории).
Сейчас цифровые паспорта можно использовать для получения услуг в центрах админуслуг, госучреждениях, судах, для получения посылок на почте, подтверждения возраста в супермаркетах, для кассовых операций в банках и при открытии банковского счета онлайн. Также цифровой паспорт позволяет путешествовать по Украине на самолете и поезде, заселяться в отель и так далее.
Цифровые паспорта доступны только тем украинцам, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году украинские государственные органы не будут требовать никаких бумажных справок или выписок. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что этот режим начнет действовать с 1 сентября 2021 года. После этой даты госорганам запретят требовать у украинцев бумажные документы.
- В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что благодаря регистрации на бесплатную вакцинацию от коронавируса украинцы смогут получить COVID-паспорта, если их введут в мире.