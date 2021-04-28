Кабмин запустил пилотный проект по открытию ФЛП без участия государственного регистратора

Кабинет министров одобрил пилотный проект по регистрации физического лица-предпринимателя без участия государственного регистратора.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Проект продлится в течение двух лет. «Человек авторизуется и подает заявку об открытии ФЛП через портал «Дія». После этого эта заявка передается в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ФЛП. То есть, вся проверка данных будет проходить в реестрах без участия людей», — пояснил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, такой механизм позволит:

уменьшить время на получение такой услуги, поскольку не будет необходимости лишний раз обращаться в государственные органы;

устранить субъективный фактор при государственной регистрации и, как следствие, уменьшить количество необоснованных отказов в государственной регистрации;

сократить продолжительность регистрационной процедуры;

устранить коррупционные составляющие, которые могут возникать при обращении в государственные органы для предоставления такой услуги в обычном режиме;

уменьшить очереди и количество человек, которые физически посещают центры предоставления админуслуг.

В сентябре прошлого года портал онлайн-услуг «Дія» временно приостановил прием заявлений на регистрацию физических лиц — предпринимателей из-за проблемы значительной нагрузки на регистраторов и необходимости усовершенствовать получение услуг.

В апреле 2021 Министерство цифровой трансформации запустило для физических лиц — предпринимателей на упрощенной системе уплату налогов и подачу декларации в приложении и на портале «Дія».