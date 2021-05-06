У Раду внесли законопроєкт про онлайн-реєстрацію місця проживання. Штамп у паспорті та довідку про прописку пропонують скасувати

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5463, який дозволить змінити місце реєстрації (проживання) онлайн.

У пояснювальній записці сказано, що реєстрація місця проживання одна з найпопулярніших адмінпослуг, але в той же час процес реєстрації складний і тривалий. Від громадян вимагають занести в орган реєстрації або центр адмінпослуг від 3 до 5 документів.

Проєкт пропонує перевести все в онлайн-формат, а також скасувати штампи в паспорті і виписки з ID-карти про прописку.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, його відомство брало участь у розробці законопроєкту.

«Більше не буде потреби ходити в ЦНАПи чи військкомати. Достатньо лише авторизуватися в застосунку «Дія» чи на порталі та зробити декілька кліків. Також ми відв’яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною. Наприклад, оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги», — сказав Федоров.

За його словами, зміна місця реєстрації буде носити повідомний характер. Факт декларування місця проживання не буде підставою для вступу в права володіння, користування і розпорядження житлом.

На порталі «Дія» потрібно буде тільки вказати адресу, за якою фактично проживає людина (для орендарів буде потрібна згода орендодавця).

Федоров додав, що після травня в «Дії» буде запущений експериментальний проєкт з електронною реєстрацією місця проживання.