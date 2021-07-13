На будівлю «Квіти України» наклали арешт. Демонтаж тимчасово заборонений

Київський суд наклав арешт на будівлю «Квіти України» (вул. Січових Стрільців, 49), чим заборонив його демонтаж і будівельні роботи на території.
Про це повідомив депутат «Слуги народу» Дмитро Гурін та активісти ініціативи «Зберегти Квіти України».
Арешт накладено у якості запобіжного заходу у справі про самоправство.
«Наші вчорашні заяви в поліцію спрацювали. Тепер забудовник не має права здійснювати жодні дії з будинком до кінця розслідування», — заявили активісти.
Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що тепер проведення робіт в межах історичного ареалу «без відповідних дозволів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини — неможливе».
Біля будівлі чергуватимуть поліцейські, а Мінкульт буде уважно стежити за ситуацією.
Ткаченко рекомендував КМДА розглянути шляхи, як подати об'єкт на набуття статусу пам’ятки місцевого значення, бо «саме це у їхній юрисдикції».
- У Києві в понеділок, 12 липня, почали демонтаж будівлі «Квіти України», яку викупила міжнародна компанія Rockwill Group. У планах забудовника — перетворити будівлю в офісний центр з підземним паркінгом. Активісти знесли паркан і зупинили будівництво, але техніка встигла знести частину фасаду.
- У Міністерстві культури вимагали зупинити демонтаж, а у мера Віталія Кличка поскаржилися на відсутність повноважень скасувати дозвіл на будівельні роботи.