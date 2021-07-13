На будівлю «Квіти України» наклали арешт. Демонтаж тимчасово заборонений

Київський суд наклав арешт на будівлю «Квіти України» (вул. Січових Стрільців, 49), чим заборонив його демонтаж і будівельні роботи на території.

Про це повідомив депутат «Слуги народу» Дмитро Гурін та активісти ініціативи «Зберегти Квіти України».

Арешт накладено у якості запобіжного заходу у справі про самоправство.

«Наші вчорашні заяви в поліцію спрацювали. Тепер забудовник не має права здійснювати жодні дії з будинком до кінця розслідування», — заявили активісти.

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що тепер проведення робіт в межах історичного ареалу «без відповідних дозволів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини — неможливе».

Біля будівлі чергуватимуть поліцейські, а Мінкульт буде уважно стежити за ситуацією.

Ткаченко рекомендував КМДА розглянути шляхи, як подати об'єкт на набуття статусу пам’ятки місцевого значення, бо «саме це у їхній юрисдикції».