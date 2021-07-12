Зеленський привітав президента Молдови з упевненою перемогою її партії на виборах в парламент

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Молдови Майєю Санду і привітав її з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський зазначив, що переконлива перемога проєвропейських сил посилить співпрацю між країнами і дозволить ефективніше координувати дії на шляху до євроінтеграції.

Також президенти обговорили посилення економічної взаємодії. Зеленський відзначив будівництво магістралі, яка зʼєднає Київ і Кишинів, і будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер.

Зеленський знову запросив Санду взяти участь у саміті «Кримської платформи» і заходах з нагоди 30-річчя Незалежності України.