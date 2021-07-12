Партія Санду перемагає на виборах у Молдові та отримує монобільшість

На дострокових парламентських виборах у Молдові перемогу здобуває партія «Дія та солідарність», лідером якої є президент країни Майя Санду.

Відповідні дані публікує ЦВК Молдови після опрацювання понад 99% протоколів.

Партія Санду отримала 52,7% голосів, що дозволить їй у парламенті сформувати монобільшість. Найпереконливішу перемогу ця політсила здобувала на виборчих дільницях за кордоном — там її підтримали понад 86% виборців.

На другому місця опинився проросійський блок соціалістів та комуністів — колишніх президентів Ігоря Додона та Володимира Вороніна. За них проголосували 27,24% тих, хто прийшов на вибори. Також до парламенту потрапляє ще одна партія «Шор» — вона здобула 5,75% голосів. Усі інші політичні сили не подолали виборчий бар’єр.

«Енергію голосування необхідно використовувати, щоб змінити Молдову і перетворити її в країну, з якої не тільки не їдуть, а й повертаються. Як президент я хочу працювати з чесним і компетентним урядом, щоб обʼєднати суспільство і поставити інтереси його громадян на чільне місце зусиль уряду. Після підрахунку голосів та підтвердження результатів виборів ми зможемо обговорити конституційні кроки по формуванню уряду», — підкреслила після виборів Санду.