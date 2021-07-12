Партия Санду побеждает на выборах в Молдове и получает монобольшинство

На досрочных парламентских выборах в Молдове победу одерживает партия «Действие и солидарность», лидером которой является президент страны Майя Санду.

Соответствующие данные публикует ЦИК Молдовы после обработки более 99% протоколов.

Партия Санду получила 52,7% голосов, что позволит ей в парламенте сформировать монобольшинство. Самую убедительную победу эта политсила получала на избирательных участках за рубежом — там ее поддержали более 86% избирателей.

На втором месте оказался пророссийский блок социалистов и коммунистов — бывших президентов Игоря Додона и Владимира Воронина. За них проголосовали 27,24% пришедших на выборы. Также в парламент попадает еще одна партия «Шор» — она получила 5,75% голосов. Все остальные политические силы не преодолели избирательный барьер.

«Энергию голосования необходимо использовать для изменения Молдовы и превращения ее в страну, из которой не только не уезжают, но и возвращаются. Как президент я хочу работать с честным и компетентным правительством, чтобы объединить общество и поставить интересы его граждан во главу угла усилий правительства. После подсчета голосов и подтверждения результатов выборов мы сможем обсудить конституционные шаги по формированию правительства», — подчеркнула после выборов Санду.