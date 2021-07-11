В Молдове состоялись досрочные парламентские выборы. Экзитполы предвещают триумф провластной партии

В Молдове состоялись досрочные парламентские выборы.
Об этом сообщает NewsMaker.md.
Избирательные участки в стране закрылись в 21:00. К этому времени проголосовали более 1,4 миллиона избирателей, или около 48% от общего числа граждан, обладающих правом голоса. В Кишиневе явка составила 47,6%.
По данным опроса AfterPoll, проведенного ассоциацией WatchDog и Институтом публичной политики Молдовы, провластная партия «Действие и солидарность», которую возглавляет президент Майя Санду, может получить 55,1% голосов.
Далее, согласно опросу, следуют «Блок коммунистов и социалистов» с 24% голосов, партия «Шор» — 8,1%, а также блок Ренато Усатого — 4,4%. У остальных конкурентов менее 2%.
- 28 апреля президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента страны и назначила выборы на 11 июля.
- 15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент, поскольку депутаты уже несколько раз не смогли назначить правительство страны.