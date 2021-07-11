В Молдове состоялись досрочные парламентские выборы. Экзитполы предвещают триумф провластной партии

В Молдове состоялись досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает NewsMaker.md.

Избирательные участки в стране закрылись в 21:00. К этому времени проголосовали более 1,4 миллиона избирателей, или около 48% от общего числа граждан, обладающих правом голоса. В Кишиневе явка составила 47,6%.

По данным опроса AfterPoll, проведенного ассоциацией WatchDog и Институтом публичной политики Молдовы, провластная партия «Действие и солидарность», которую возглавляет президент Майя Санду, может получить 55,1% голосов.

Далее, согласно опросу, следуют «Блок коммунистов и социалистов» с 24% голосов, партия «Шор» — 8,1%, а также блок Ренато Усатого — 4,4%. У остальных конкурентов менее 2%.