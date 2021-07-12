Зеленский поздравил президента Молдовы с уверенной победой ее партии на выборах в парламент

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Молдовы Майей Санду и поздравил ее с успешным проведением внеочередных выборов в парламент.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил, что убедительная победа проевропейских сил усилит сотрудничество между странами и позволит эффективнее координировать действия на пути к евроинтеграции.

Также президенты обсудили усиление экономического взаимодействия. Зеленский отметил строительство магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр.

Зеленский вновь пригласил Санду принять участие в саммите «Крымской платформы» и мероприятиях по случаю 30-летия Независимости Украины.