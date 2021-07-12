В Україну привезли ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримала ще 500 тисяч доз китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac.
Про це він розповів на нараді у президента, пише пресслужба ОП.
«Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко поінформував, що в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема у найвіддаленіші населені пункти, щоб щепити якнайбільше людей», — йдеться у повідомленні.
Також, за словами Ляшка, найближчим часом розраховують отримати 1,23 мільйона доз CoronaVac та 256 тисяч доз Pfizer.
- В Україні зараз використовують вакцину CoronaVaс, якою щеплюють в центрах вакцинації, Pfizer-BioNTech і AstraZeneca (Covishield, SKBio).
- Україна очікує від китайської компанії Sinovac ще 5,325 мільйона доз COVID-вакцини CoronaVac. Перший контракт Україна мала на 1,9 мільйона доз цієї вакцини.