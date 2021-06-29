Дослідження: Китайська вакцина від коронавірусу СoronaVac виявилась ефективною та безпечною для дітей

Китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac, якою щеплюють і в Україні, виявилася ефективною та безпечною для дітей. За даними дослідження, вона виробила імунітет до цієї хвороби майже у 100% випадків.

Відповідні дані були опубліковані в авторитетному медичному журналі The Lancet.

Як зазначають учені, вакцину тестували на дітях від 3 до 17 років. В обох фазах досліджень взяли участь понад 500 дітей.