Исследование: Китайская вакцина от коронавируса СoronaVac оказалась эффективной и безопасной для детей

Как отмечают ученые, вакцину тестировали на детях от 3 до 17 лет. В обеих фазах исследований участвовали более 500 детей.

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac , которой прививают и в Украине, оказалась эффективной и безопасной для детей. По данным исследования, она выработала иммунитет к этой болезни почти в 100% случаев.

После первой фазы исследований антитела к коронавирусу выявили у 100% детей. После второй дозы у тех, кто получил половину первой, антитела выявили в 96,8% случаев, а у тех, кто получил полную дозу, — в 100%.

В то же время у детей, получивших плацебо, антитела к коронавирусу ожидаемо не выработались.

Также китайские ученые рассказали о побочных эффектах у детей после вакцинации — их зарегистрировали в 26—29% случаев. Самым распространенным побочным эффектом была боль в месте укола.