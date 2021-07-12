В Украину привезли еще 500 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина получила еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.

Об этом он рассказал на совещании у президента, пишет пресс-служба ОП.

«Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать как можно больше людей», — говорится в сообщении.

Также, по словам Ляшко, в ближайшее время рассчитывают получить 1,23 миллиона доз CoronaVac и 256 тысяч доз Pfizer.