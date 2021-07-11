Рятувальники попередили про загрозу зсувів ґрунту через сильні зливи на Закарпатті

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у другій половині доби 11 липня в гiрських районах Закарпатської області через сильні зливи можливі селі та зсуви грунту.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«В місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах, внаслідок захаращення русел потічків та водовідвідних канав, підвищення рівнів води на малих водотоках та верхів’ях річок на 0.5—1.0 м, в гірських районах існує загроза сходу невеликих селів та зсувів ґрунту (І рівень небезпеки — жовтий)», — йдеться у повідомленні.
На ділянці Рахiв — Вилок річки Тиса очiкується пiдвищення рiвня води на 1—2 м, на річці Уж — на 0,5—1 м.
Внаслідок інтенсивних опадів у західних областях України сталося підтоплення подвірʼїв, житлових будинків та господарських споруд. 10 липня у Рахівському районі у чотирьох населених пунктах (смт Ясіня, селах Лазещина, Богдан, Луги) було підтоплено 185 дворогосподарств, 96 житлових будинків та 5 підвальних приміщень, частину автошляху Н-09 «Мукачеве — Львів» (протяжністю 30 м). Постраждалих та загиблих немає.
- Наприкінці червня у Львові пройшла потужна буря з дощем, яка повалила дерева, затопила вулиці та будинки.
- Перед тим у Чернівецькій області під час потужної зливи дощовими потоками підтопило житлові будинки та дворогосподарства, частково пошкоджене дорожнє покриття.