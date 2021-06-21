На Буковині через зливу підтоплені десятки житлових будинків, пошкоджені дороги та мости

До того ж частково пошкоджено дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км та дорожнє покриття дев’яти мостів у 29 населених пунктах (проїзд до населених пунктів забезпечено).

Як уточнили в Чернівецькій ОДА, підтоплені села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук, Товтри, Киселів та Кострижівка.

За даними рятувальників, були підтоплені 80 житлових будинків у восьми населених пунктах, 150 присадибних ділянок у 17 селах.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Чернівецькій області під час потужної зливи дощовими потоками підтопило житлові будинки та дворогосподарства, а також частково пошкоджене дорожнє покриття.

Також зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

Станом на 7 годину ранку 21 червня рівень води поступово знижується, рятувальники вже відкачали близько 1 тис. 160 куб. м води. Наразі залишаються підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах, частково залишається без електропостачання село Вікно.

Окремо у ДСНС розповіли, що в місті Дніпро через негоду залишаються підтопленими 23 приватних житлових будинки та 102 дворогосподарства (з 2 червня загалом були частково підтоплені 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств). Рятувальники відкачали вже 605 тис. 218 куб. м води, роботи тривають.