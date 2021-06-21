На Буковине из-за ливня подтоплены десятки жилых домов, повреждены дороги и мосты

В Черновицкой области во время мощного ливня дождевыми потоками подтопило жилые дома и домохозяйства, а также частично повреждено дорожное покрытие.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, были подтоплены 80 жилых домов в восьми населенных пунктах, 150 приусадебных участков в 17 селах.

Как уточнили в Черновицкой ОГА, подтоплены села Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабин, Добрыновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук, Товтры, Киселев и Кострижевка.

К тому же частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие девяти мостов в 29 населенных пунктах (проезд к населенным пунктам обеспечен).