В Украину идет жара до +31 °С. Синоптики спрогнозировали погоду на выходные

В выходные в Украину придет устойчивое тепло. Большая зона высокого давления движется с Западной Европы на восток.

В воскресенье, 20 июня, на Святую троицу, по прогнозу Sinoptik.ua, ждем от +25 до + 28 °С, дожди могут пройти в центральных, западных, южных областях.

В западных областях Украины в понедельник минимальная дневная температура +22 °С, максимальная +29 °С. На Троицу днем столбик термометра покажет +26...+28 °С, в Черновицкой области в этот день температура воздуха ниже — +23 °С. На Закарпатье в выходные и в понедельник будет +28...+29 °С, без осадков.

В субботу-воскресенье могут пройти грозовые дожди в Черновицкой, Хмельницкой областях, частично в Волынской области.

В Ивано-Франковске в выходные облачно, дневная температура +24...+25 °С, в субботу ожидаются грозовые дожди.