В Україну йде спека до +31 °С. Синоптики спрогнозували погоду на вихідні

У вихідні в Україну прийде стійке тепло. Велика зона високого тиску рухається з західної Європи на схід.

У неділю, 20 червня, на Святу трійцю, за прогнозом Sinoptik.ua, чекаємо від +25 до +28 °С, дощі можуть пройти в центральних, західних, південних областях.

У західних областях України до понеділка мінімальна денна температура +22 °С, максимальна +29 °С. На Трійцю вдень стовпчик термометра покаже +26...+28 °С, у Чернівецькій області в цей день температура повітря нижча — +23 °С. У Закарпатті у вихідні та в понеділок буде +28...+29 °С, без опадів.

У суботу-неділю можуть пройти грозові дощі в Чернівецькій, Хмельницькій областях, частково у Волинській області.

В Івано-Франківську у вихідні хмарно, денна температура +24...+25 °С, у суботу очікуються грозові дощі.