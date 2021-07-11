Спасатели предупредили об опасности оползней из-за сильных ливней на Закарпатье

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во второй половине дня 11 июля в горных районах Закарпатской области из-за сильных ливней возможны сели и оползни.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав, повышение уровней воды на малых водотоках и верховьях рек на 0,5—1 м, в горных районах существует угроза схода небольших селей и оползней (I уровень опасности — желтый)», — говорится в сообщении.

На участке Рахов — Вилок реки Тиса ожидается повышение уровня воды на 1—2 м, на реке Уж — на 0,5—1 м.

Интенсивные осадки в западных областях Украины привели к подтоплению дворов, жилых домов и хозяйственных построек. 10 июля в Раховском районе в четырех населенных пунктах (пгт Ясиня, селах Лазещина, Богдан, Луги) затопило 185 домохозяйств, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений, часть автодороги Н-09 «Мукачево — » (протяженностью 30 м). Пострадавших и погибших нет.