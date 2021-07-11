ДФС та СБУ перевірили заправки Glusco. Запевняють, що ті не працюють

Державна фіскальна служба спільно з працівниками СБУ перевірили діяльність мережі АЗС Glusco і упевнилися, що вона не працює.

Про це повідомляється на сторінці ДФС у Facebook.

«Співробітники ДФС спільно із СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора провели комплекс одночасних слідчих дій на 106 об’єктах мережі в 15 регіонах країни», — зазначили там.

Під час перевірки правоохоронці зафіксували те, що АЗС не працюють, а доступ до заправних колонок обмежений.

9 липня профільне енергетичне видання enkorr з посиланням на джерела в азербайджанських нафтових колах повідомило, що мережу АЗС Glusco придбала компанія Socar. Цю інформацію спростував секретар РНБО Олексій Данілов.

До того ж 5 липня частина заправних станцій відновили роботу, яку призупиняли через розслідування справи про тіньову схему продажу неякісних нафтопродуктів. Державна фіскальна служба пояснила, що Харківський районний суд дозволив відкрити резервуари з паливом на тих АЗС, де за результатами експертизи якість палива відповідає державним стандартам. Усі інші резервуари закриті. Фіскальна служба наголосила, що арешт діяв і діє лише на майно, зокрема на паливно-мастильні матеріали, а не на самі АЗС та їхню діяльність.