Секретар РНБО Данілов спростував, що мережу АЗС Медведчука придбала компанія Socar

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов спростував послаблення санкцій проти народного депутата партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука та придбання його мережі АЗС Glusco азербайджанською компанією Socar.

Про це він написав у Facebook у суботу, 10 липня.

«Введені санкції проти Віктора Медведчука діють в повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ щодо начебто послаблення санкційного режиму щодо Медведчука та його активів, або те що «санкції не працюють» — не відповідає дійсності. Не відповідає дійсності і поширена окремими медіа інформація про начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку, однією з комерційних структур», — заявив Данілов.