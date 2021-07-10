Секретарь СНБО Данилов опроверг, что сеть АЗС Медведчука приобрела компания Socar

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг ослабление санкций против народного депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и приобретение его сети АЗС Glusco азербайджанской компанией Socar.

Об этом он написал в Facebook в субботу, 10 июля.

«Введенные санкции против Виктора Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов, или то что «санкции не работают» — не соответствует действительности. Не соответствует действительности и распространена отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур», — заявил Данилов.